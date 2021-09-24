В Млечном Пути обнаружена таинственная полость

Команда астрономов из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики при проведении картирования межзвездной пыли обнаружила загадочную полость гигантского размера, изучение которой может пролить новый свет на эволюцию нашей галактики Млечный Путь.

Гигантская сферическая полость детально описана авторами открытия в статье, вышедшей в журнале The Astrophysical Journal Letters. Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Сообщается, что протяженность этой полости составляет около 150 парсеков, или почти 500 световых лет. Она была обнаружена отчасти случайно - астрономы наткнулись на нее, анализируя ранее созданные трехмерные карты молекулярных облаков Персея и Тельца.

Исследовательская группа считает, что обнаруженный объект, который из-за его сферической формы и размеров астрономы сравнивают с гигантским пузырем, был сформирован древними сверхновыми, взорвавшимися около 10 миллионов лет назад.

"Сотни звезд образуются или уже существуют на поверхности этого гигантского пузыря, - говорит научный руководитель исследования Шмуэль Биали. - У нас есть две теории - либо одна сверхновая взорвалась в ядре этого пузыря и вытолкнула газ наружу, образуя то, что мы теперь называем "сверхоболочкой Персея-Тельца", либо это была серия взрывов сверхновых, происходившая на протяжении миллионов лет и создавшая эту полость с течением времени".

Открытие позволило астрономам по-новому взглянуть на структуру нашей галактики Млечный Путь. В частности, оно предполагает, что молекулярные облака Персея и Тельца не являются независимыми космическими структурами, как считалось до сих пор. Теперь приоритетной выглядит теория о том, что эти облака образовались одновременно вследствие одной и той же ударной волны от взрыва сверхновой.

"Это говорит нам о том, что когда звезда умирает, то сверхновая порождает цепь событий, которые в конечном итоге могут привести к рождению новых звезд", - объясняет Биали.

К слову, трехмерные карты, в ходе анализа которых была обнаружена таинственная полость, составлены на основании данных, полученных при помощи космической обсерватории Gaia. Она была запущена Европейским космическим агентством (ESA).

Эти карты представляют собой первые трехмерные изображения молекулярных облаков. Предыдущие исследования были ограничены двумя измерениями, поэтому ученые десятилетиями не замечали загадочную полость.

"Мы наблюдали эти облака в течение десятилетий, но никогда не знали об их истинной форме и размерах, - поясняет первый автор исследования доктор Кэтрин Цукер. - Мы также не знали, как далеко простираются эти облака. Теперь мы знаем, где они находятся, с точностью до одного процента. Это и позволило нам выявить пустоту между ними".

Эксперт объясняет также, что существует множество разных теорий о том, как образуются звезды. Базируются они на предположении, что в основе такого процесса лежит преобразование газа. Но о том, как именно перестраивается газ, образуя звезды, ведутся споры.

"В прошлом астрономы проверяли эти теоретические идеи с помощью моделирования, - говорит Цукер. - Но теперь впервые мы можем использовать для этого реальные, а не смоделированные трехмерные изображения. Это позволит сравнить теорию с практическими наблюдениями и оценить, какие теории "работают лучше всего".