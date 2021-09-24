МВД Болгарии: Политики покупают избирателей за 5 кило фасоли

Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков обвинил партию прозападников ГЕРБ, руководившую страной 10 лет, а также протурецкую ДПС в скупке голосов в преддверии парламентских и президентских выборов.

В ходе пресс-конференции глава силового ведомства подчеркнул, что располагает информацией, в соответствии с которой политсилы предлагают избирателям за "нужную" галочку в бюллетене пять килограммов фасоли или чечевицы. В качестве расхожей взятки он также назвал древесину. При этом скупку голосов Рашков назвал "скупкой человеческих душ".

Глава МВД выразил возмущение в связи с тем, что суд республики, подконтрольный единственному удержавшемуся у власти стороннику ГЕРБ главному прокурору Ивану Гешеву, до сих пор не позволил дать ход ни единому делу о подкупе населения на провальных выборах в законодательный орган страны в апреле и июле 2021 года.

В результате политического кризиса в Болгарии в ноябре текущего года президентские выборы пройдут в один день с внеочередными парламентскими. Ожидается, что партия ГЕРБ, запятнавшая свою репутацию рядом громких скандалов, впервые за долгое время потеряет рычаги управления республикой.