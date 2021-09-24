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24.09.2021 12:15

На форуме «БИОТЕХМЕД» обсудят концепцию госпроекта «Санитарный щит», а также раскроют перспективы стратегического развития российской фармы

Ключевыми темами форума в 2021 году станут государственный проект "Санитарный щит" и Стратегия "Фарма 2030", разработанная Минпромторгом России. Также во время сессий спикеры расскажут о мировых трендах в области здравоохранения, инновациях в медицине и фармацевтике, корпоративной социальной ответственности, тенденциях в импортозамещении, а также обсудят появление в медиапространстве фейков, связанных со здравоохранением и их влияние.

Работу форума откроет пленарная сессия "Создавая санитарный щит России", которая будет посвящена проекту "Санитарный щит". В рамках пленарной сессии руководители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Федерального медико-биологического агентства, Госкорпорации "Ростех" обсудят основные направления проекта, а также алгоритм действий на всех уровнях федеральных органов и промышленности. Тема пленарного заседания была выбрана с учетом ее значимости. На фоне пандемии COVID-19 в апрельском послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что у страны и её граждан "должен быть мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности", в обеспечении которой главная роль отводится локальным производителям.

Участникам форума предстоит обсудить перспективы развития отечественных фармацевтики и медпрома и мировые тенденции в сфере здравоохранения в текущих условиях. Обсуждение затронет такие важные направления, как законодательные инициативы, необходимость бюджетной поддержки отраслей на федеральном и региональном уровнях.

Значительная часть сессий затронет вопросы будущего отраслевой науки - разработки цифровых продуктов для применения в сфере фармацевтической и медицинской промышленности, генетических исследований, кибертехнологий и таргетинговой терапии, а также сотрудничества между научными организациями и производителями. Особое внимание будет уделено мерам по стимулированию развития инноваций в фарме, а также их выводу на мировой рынок. Участников

ожидает обсуждение как глобальных вопросов отечественного здравоохранения, так и инструментов для развития существующих технологических компетенций.

В рамках дискуссионной сессия "Импортозамещение. Что замещаем?" будут обсуждаться различные факторы развития локализации производств - от собственного выпуска субстанций, сырья и материалов для их производства до разработки лабораторного и технологического оборудования.

Также форум поднимет вопросы экспорта, конкурентных преимуществ и потенциала российской фармацевтической и биотехнологической продукции на зарубежных рынках. В этом контексте эксперты поговорят о торговом взаимодействии со странами Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и ЕАЭС.

Одним из мероприятий форума станет бизнес-завтрак "КСО - атрибут современного бизнеса?". В процессе живого общения участники обсудят различные варианты трактовки понятия "корпоративная социальная ответственность", наиболее актуальные направления социальной активности, льготы для компаний, поддерживающих социальную повестку. Спикеры расскажут о своем опыте и поделятся с единомышленниками успешными кейсами.

В рамках сессии "Инновационный потенциал медицинской промышленности. Можно ли его раскрыть?" спикеры обсудят как преодолеть "долину смерти" между научными организациями и производителями медицинской техники, перспективы сотрудничества врачей и инженеров-разработчиков медицинских технологий в России, а также инструменты поддержки и риски инвестирования в медицинские инновации.

Форум "БИОТЕХМЕД" традиционно пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Госкорпорации Ростех, администрации Краснодарского края.

Стратегический партнер форума - холдинг "Нацимбио". Официальные партнеры: Фармасинтез, Р-Фарм, Санофи. Партнеры форума: Национальный Центр Информатизации, Активный Компонент, ГЕРОФАРМ, Джи Ди Пи, ГЕНЕРИУМ, ГК "Фармэко". Партнер панельной сессии: группа компаний "ХимРар", ПАО "Ростелеком", "Нанолек".

Контакты для СМИ:

pr@biotechmedconf.ru

Анастасия Постика 8 (906) 248-73-26

Елена Чернышова 8 (967) 594-37-87

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой форума БИОТЕХМЕД

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