На Неве спустили на воду подарок студентам Севастополя под названием "Пионер-М"

На Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге с участием высоких гостей и под присмотром телекамер в пятницу, 24 сентября, спустили на воду белоснежный катамаран с лаконичной надписью на борту: "Пионер-М". Но нормам Морского регистра это совсем небольшое судно: длина - 25,7, ширина - 9 метров, водоизмещение - 114 тонн. Но, как принято считать, мал золотник, да дорог.

О многом скажет и тот факт, что на спуск "Пионера" в северную столицу приехали из Москвы вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. На месте к ним присоединился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Совета директоров ОСК Георгий Полтавченко, а министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров приветствовал участников церемонии дистанционно.

Фото: пресс-служба ОСК

Повышенное внимание объясняется тем, что этот проект родился пять лет назад и тогда же, в 2016-м, был представлен на самом высоком уровне как инновационная разработка студентов и преподавателей Севастопольского государственного университета, которую поддержали на предприятиях и в руководстве ОСК, в Минпромторге, а "зеленый свет" дали на экспертном совете Агентства стратегических инициатив с участием президента России Владимира Путина.

Как ожидалось, маломерное научно-исследовательское судно "Пионер-М", построенное из композитных материалов и вооруженное солнечной энергетикой, уже в 2018-м, максимум в 2019 годах передадут СевГУ для проведения научных работ и студенческих практик в Черном море. Однако и тут все вышло по русской пословице: скоро только сказка сказывается…

Первоначальный проект, к разработке которого с горячим энтузиазмом подключились студенты из Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Нижнего Новгорода, Казани и Владивостока, получился эффектным внешне и революционным по начинке.

Эскиз. Фото: пресс-служба СевГУ

Но в таком виде остался лишь на рисунках и в рабочих чертежах. Подключившиеся к проекту конструкторы ОСК, профессионалы-технологи и судостроители с действующих верфей опустили студенческие мечты на грешную землю своих возможностей.

Фото: пресс-служба ОСК

На том этапе предполагалось, что студенческий проект, доработанный с участием ЦКБ "Коралл", будет реализован кооперацией из трех заводов ОСК. Средне-Невский судостроительный завод в Петербурге брал на себя работы по формированию композитного корпуса. Создание надстройки с солнечными панелями для "Пионера-М" отписывали крымскому предприятию "Судокомпозит". Финальная сборка планировалась на Севморзаводе (филиал Центра судоремонта "Звездочка" в Севастополе).

А в итоге получилось то, что получилось: 24 сентября 2021 года все приглашенные на Средне-Невский судозавод увидели уже полностью сформированное судно-катамаран - с традиционными надстройкой, мачтой, палубным оборудованием.

Фото: пресс-служба ОСК

Но не увидели солнечных панелей и других важных опций, что предусматривал изначально этот инновационный проект. Не говоря уже о фантазийных вариантах, как на этой картинке…

Фото: пресс-служба ОСК

Однако гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, выступая на церемонии в Петербурге, окно для надежды все-таки оставил.

- "Пионер-М" станет первым в России судном, на котором будут отрабатываться технологии безэкипажного судовождения. Мы видим его в ближайшем будущем "беспилотным автомобилем" на воде, - заявил глава ОСК. - Корпорация шаг за шагом внедряет автоматизированные системы, появление которых все больше приближает нас к эре беспилотного судовождения. А это не только минимизация издержек при строительстве судов, удешевление перевозок, но и снижение экологической нагрузки на акватории рек и морей.

Фото: пресс-служба ОСК

Отметим, что строительство НИС "Пионер-М" финансировалось в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Индустриальным партнером является ОСК. Инвестиции в проект, озвученные в открытой печати, составляют 300 млн рублей.

Досье "РГ"

Научно-исследовательское судно "Пионер-М":

Длина, м - 25,7

Ширина не более, м - 9,04

Осадка не более, м - 1,5

Водоизмещение, т - 114

Скорость максимальная, узлов - 10

Мощность ГД, кВт - 246х2

Мореходность: максимальная высота волны, м - 3,5

Автономность, сутки - 5

Дальность плавания, мили - 500

Экипаж - 4

Группа исследователей - 12