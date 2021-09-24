На строительство мостов направят 288 млрд рублей

В ближайшие три года на реконструкцию аварийных мостов и строительство путепроводов на дорогах регионального и местного значения из федерального бюджета направят 287,8 млрд рублей. Масштабные работы пройдут в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть", входящего в состав дорожного нацпроекта.

Сейчас на региональной сети автодорог насчитывается около 64 тысяч искусственных сооружений ― мостов, путепроводов и эстакад, при этом 7% из них находятся в аварийном состоянии. Большинство этих объектов было построено в 1950-1960-х годах. С тех пор дорожное движение стало интенсивнее в десятки раз.

"Старение конструкций, недостаточное внимание к содержанию сооружений, превышение допустимых нагрузок ― основные факторы, влияющие на снижение надежности и долговечности мостов. При этом капитальный ремонт или реконструкция искусственного сооружения требует значительных финансовых средств, которых в бюджетах субъектов недостаточно. Именно поэтому было принято решение о создании отдельной программы по восстановлению таких объектов", - отметил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Как правило, такие сооружения - жизненно важная часть не только местной, но и межрегиональной транспортной инфраструктуры, подчеркнул вице-премьер. Их разрушение или даже ограничение движения неудобны для населения и приводят к существенным потерям в экономике. "Именно поэтому до 2024 года мы планируем направить регионам 200 млрд рублей на приведение в нормативное состояние 100 тысяч погонных метров мостов и еще 87,8 млрд - для строительства 121 путепровода", - сказал Хуснуллин.

Планируется, что работа будет продолжена. Общая протяженность аварийных и предаварийных мостов, путепроводов и эстакад возросла до 290 тысяч погонных метров. По предварительным оценкам, для приведения их в нормальное состояние нужно 500 млрд рублей.

Некоторые регионы получили средства в этом году на проведение таких работ в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Введены в эксплуатацию мост через реку Сок в Самарской области, Бакунинский мост в Пензе и мост через реку Сельдь в Ульяновской области.

"Благодаря национальному проекту возведение масштабных объектов сейчас идет по всей стране: это не только реконструкция мостов и путепроводов, но и строительство обходов городов, новые улицы, новые участки региональных дорог. С 2019 года стартовали работы на 140 таких региональных и местных капиталоемких объектах, порядка 120 из них уже введены в эксплуатацию. Всего же за три года благодаря нацпроекту нам удалось отремонтировать более 40 тысяч км дорог", - подчеркнул руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.