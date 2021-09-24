Нарышкин: Запад несет ответственность за события в Афганистане

Страны Запада несут ответственность за события, которые происходят в Афганистане, поэтому им следует подключиться к переговорному процессу. Такое мнение в пятницу выразил руководитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью RT.

"Я думаю, что их (стран Запада - прим. "РГ") участие (в диалоге - прим. "РГ") будет иметь смысл. Они должны понять, что из-за их действий Афганистан сталкивается с существенными потерями", - сказал директор службы.

По мнению Нарышкина, Западу следует оказать финансовую помощь Кабулу, чтобы "страна могла вернуться к нормальному образу жизни".