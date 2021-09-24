Названы вузы-лидеры по трудоустройству выпускников

МГУ им. Ломоносова стал лучшим среди российских вузов по трудоустройству по версии международного рейтинга Quacquarelli Symonds (QS). Всего в рейтинг из 550 университетов мира попали 14 российских вузов.

"Наилучший результат среди вузов России показал МГУ им. Ломоносова, расположившись в диапазоне со 121 по 130 место, - сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов рейтинга. - А по отдельному критерию "Репутация среди работодателей" Московский университет занял 68-е место в мире. Кроме того, МГУ занимает 23-е место в мире по показателю "Успешность выпускников". На втором месте в российской части рейтинга - Санкт-Петербургский госуниверситет и МГТУ им. Баумана. Но при этом по критерию "Представленность работодателей на территории университета" Бауманка занимает 20-е место в мире. Этот показатель отражает число работодателей, которые работали прямо на территории университета за последний год, давая студентам возможность узнать о будущей профессии "из первых рук".

Далее в общем рейтинге среди россиян следуют Высшая школа экономики и Московский государственный институт международных отношений, вошедшие в группу 201-250. Зато по одному из критериев - "Занятость выпускников" - МГИМО первый в мире. Это значит, что в МГИМО максимальное число выпускников находят работу на полную или неполную ставку в течение 12 месяцев по окончании университета.

Российские вузы в рейтинге трудоустройства QS: