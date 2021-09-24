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24.09.2021 13:24
Рубрика: Общество

Названы вузы-лидеры по трудоустройству выпускников

Текст: Мария Агранович
МГУ им. Ломоносова стал лучшим среди российских вузов по трудоустройству по версии международного рейтинга Quacquarelli Symonds (QS). Всего в рейтинг из 550 университетов мира попали 14 российских вузов.
Фото: Евгений Филиппов/РИА Новости Фото: Евгений Филиппов/РИА Новости
Фото: Евгений Филиппов/РИА Новости

"Наилучший результат среди вузов России показал МГУ им. Ломоносова, расположившись в диапазоне со 121 по 130 место, - сообщает РИА Новости со ссылкой на авторов рейтинга. - А по отдельному критерию "Репутация среди работодателей" Московский университет занял 68-е место в мире. Кроме того, МГУ занимает 23-е место в мире по показателю "Успешность выпускников". На втором месте в российской части рейтинга - Санкт-Петербургский госуниверситет и МГТУ им. Баумана. Но при этом по критерию "Представленность работодателей на территории университета" Бауманка занимает 20-е место в мире. Этот показатель отражает число работодателей, которые работали прямо на территории университета за последний год, давая студентам возможность узнать о будущей профессии "из первых рук".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Далее в общем рейтинге среди россиян следуют Высшая школа экономики и Московский государственный институт международных отношений, вошедшие в группу 201-250. Зато по одному из критериев - "Занятость выпускников" - МГИМО первый в мире. Это значит, что в МГИМО максимальное число выпускников находят работу на полную или неполную ставку в течение 12 месяцев по окончании университета.

Российские вузы в рейтинге трудоустройства QS:

  1. МГУ им. Ломоносова
  2. МГТУ им. Баумана
  3. СПбГУ
  4. ВШЭ
  5. МГИМО
  6. МИФИ
  7. Университет ИТМО
  8. МФТИ
  9. Новосибирский госуниверситет
  10. РЭУ им. Плеханова
  11. РУДН
  12. МИСиС
  13. УрФУ
  14. Новосибирский технический госуниверситет
Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Наука и образование Высшая школа экономики Наука и образование МГТУ им. Баумана Наука и образование МГИМО

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