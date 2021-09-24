Новак: Энергия должна быть не только чистой, но и доступной

Приоритетной задачей мировой энергетики является ликвидация энергетической бедности и надежное обеспечение потребителей всех стран мира доступными по цене энергоносителями, считает вице-премьер Александр Новак. Об этом он заявил, выступая на конференции "Обсуждение вопросов энергетики на высоком уровне" Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мировая экономика восстанавливается от последствий пандемии коронавируса. Потребление энергии в мире растет, но сегодня каждый пятый человек в мире не имеет гарантированного доступа к электроэнергии. Вместе с тем, по прогнозам, к 2040 году потребление энергии вырастет в 1,5 раза", - сказал вице-премьер.

Сейчас перед мировой энергетикой также стоит важнейшая задача по снижению негативного воздействия на климат. Но, по мнению Новака, работа в этом направлении не должна входить в противоречие с решением задачи ликвидации энергетической бедности и приводить к ограничениям в доступе к энергии. Климатические вопросы не должны использоваться как аргумент в конкурентной борьбе за энергетические рынки.

Ключевая задача сейчас - добиться синергии между мерами по укреплению глобальной энергетической безопасности, обеспечению мировой экономики и населения доступными энергоресурсами и решением климатических задач, считает вице-премьер.

В России всеобщий доступ к энергии уже обеспечен, а российская энергетическая политика направлена на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Энергобаланс России является одним из наиболее прогрессивных среди крупнейших экономик мира. Порядка 87% электроэнергии, которая вырабатывается в нашей стране, приходится на безуглеродные или низкоуглеродные источники. Из них 46% составляет природный газ - наиболее "чистый" из всех ископаемых видов топлива. 41% занимает безуглеродная генерация - это гидроэлектростанции, атомные станции и энергия, вырабатываемая на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ).