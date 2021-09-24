Новак: Газ будет долго оставаться одним из основных видов энергии

Природный газ будет долго оставаться одним из основных видов энергии в мировом энергобалансе за счет своей экологичности, считает вице-премьер Александр Новак. Об этом он заявил, выступая на конференции "Обсуждение вопросов энергетики на высоком уровне" Генеральной Ассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что Россия продолжит работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе сжиженного природного газа (СПГ). К 2035 году в нашей стране планируется увеличить производство СПГ до 140 млн тонн в год. Вице-премьер также отметил, что в России большое внимание уделяется развитию газовой инфраструктуры, расширению использования газа в качестве моторного топлива.

Сейчас в России работает два крупнотоннажных завода по производству СПГ: "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн тонн в год и "Сахалин-2" мощностью 9,6 млн тонн (в действительности мощность завода выше, около 11 млн тонн в год). В 2023 году планируется запустить первую линию мощностью 6,6 млн тонн завода "Арктик СПГ-2" на Ямале. Всего планируется построить три линии. Совокупная мощность предприятия составит 19,8 млн тонн в год.