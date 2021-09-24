Объявлена программа международной конференции Distant & Digital 2021

28 и 29 октября 2021 года в Москве на площадке Цифрового делового пространства (ЦДП) более 200 спикеров конференции Distant & Digital обсудят тренды в цифровизации юридической профессии и самые острые проблемы в сфере интеллектуальных прав.

Участникам предлагается насыщенная программа, включающая более 50 тематических сессий и мастер-классов, в ходе которых лидеры отрасли поделятся знаниями и опытом в области IP-рынка, защиты нематериальных активов и технологических решений поддержки креативного бизнеса.

Ключевыми спикерами выступят: член совета Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере (ALITA) Пол Нио (Paul Neo), сооснователь KJ ADR Каролина Яцкович (Karolina Jackowicz), директор по юридической поддержке группы компаний "Сибур" Алексей Никифоров, вице-президент по правовым вопросам компании "Ростелеком" Александр Смирнов, управляющий партнер патентно-адвокатского бюро "Гардиум" Алексей Абрамов, президент Группы компаний "Европейская Юридическая Служба" (ЕЮС) Сергей Бекренев, председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш, президент Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) Сергей Матвеев, основатель Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов, заместитель председателя РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, председатель правления НП "Сообщество пользователей авторских и смежных прав" Анатолий Семенов, руководитель отдела правовой практики в сфере интеллектуальной собственности и информационных технологий "Яндекс" Виктор Лощилин, председатель Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства" Елена Авакян, главный юрист по интеллектуальной собственности УК "РОСНАНО" Виталий Калятин, основатель и управляющий партнер юридической фирмы Legit Анна Костыра, руководитель проекта ГАРАНТ-LegalTech Петр Кондрашов, российский медиаменеджер и предприниматель Демьян Кудрявцев, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, управляющий партнер ZVONKO GROUP Дмитрий Коннов, председатель правления Российского Авторского Общества (РАО) Максим Дмитриев и многие другие.

"Пятилетний опыт создания юридических конференций позволил сконфигурировать оптимальный формат, в котором каждый участник найдет для себя полезный контент и получит синтез знаний. Баланс рыночной конкуренции и публичного интереса, удаленная работа, проблемы цифровизации, управление интеллектуальной собственностью на уровне стартапов и корпораций - вот лишь немногие вопросы, которые мы постарались отразить в программе Distant & Digital в этом году", - отметил управляющий партнер Центра интеллектуальной собственности "Сколково" Антон Пушков.

Деловая программа конференции поделена на четыре тематических трека - "Создавай", "Управляй", "Защищай" и LegalTech.

Одним из главных событий 28 октября станет пленарная сессия "Права потребителя интеллектуального продукта: "конец владения", введение в заблуждение, информация, наносящая вред здоровью и развитию". Ведущие эксперты объяснят, где проходит граница между использованием и "потреблением" результата интеллектуальной деятельности, как превратить потребителя в полноценного информированного субъекта интеллектуальных правоотношений, а также применимы ли традиционные нормы защиты прав потребителя к анонимизированным сетевым отношениям.

Какое будущее ждет базы данных и данные без баз? Что такое NFT-токены - хайп или новая экономика? Какие правовые проблемы кроются за творческим присвоением территорий - стрит-артом, акционизмом, паблик-артом? Кому принадлежат права на объекты, созданные искусственным интеллектом? Эксперты обсудят интеллектуальные права как "жизненные соки" творческих индустрий и рассмотрят информацию как универсальный, но нелегализованный объект правоотношений. На эти и другие острые вопросы ответят спикеры трека "Создавай". Также в рамках трека пройдет живая дискуссия в формате Q&A: стартаперы смогут задать потенциальным инвесторам любые вопросы об интеллектуальных правах.

Кто такие информационные посредники? Как холдингам и корпорациям следует распоряжаться интеллектуальными правами? Как привлекать инвестиции на свой творческий продукт? В фокусе внимания трека "Управляй" - также практика оформления прав на программное обеспечение, эффективные модели продвижения брендов и изменение подходов к единству промышленного образца. Эксперты трека определят проблемы частноправового и публично-правового регулирования сетевых игр и киберспорта, предложат практические рекомендации по борьбе с пиратским контентом.

Подача иска о нарушении прав - способ защиты или способ "заработать"? Как будут оборачиваться права на результаты в творческой, научно-технической сфере при реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.06.2021 г. № 378 "О создании Общероссийской общественно-государственной организации "Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности""? Что изменится в сфере интеллектуальной собственности? В треке "Защищай" участники обсудят судебную практику по интеллектуальным правам за 2020-2021 годы, проблемы и перспективы признания товарного знака общеизвестным, традиционные и нетрадиционные средства индивидуализации территории. В рамках партнерской сессии адвокатского бюро "А. Залесов и партнеры" будут рассмотрены патентные споры в фармацевтической отрасли, а фирма Eversheds Sutherland проведет партнерский мастер-класс на тему "Клонирование бизнес-решений. Как защититься от утечки идей и пресечь их незаконное использование".

Участников профессионального сообщества в треке LegalTech ждет серия партнерских сессий и мастер-классов: о повышении юридической функции организаций в условиях удаленной работы (сессия компании "Гарант"); законодательных барьерах цифровой экономики (сессия Ассоциации юристов России); влиянии пандемии на развитие технологий в сфере права (сессия Ассоциации ALITA); об управлении интеллектуальной собственностью в бизнесе (сессия "Гардиум"); экосистемном подходе на рынке юридических услуг (сессия ЕЮС); о защите софтверных продуктов на всех стадиях разработки (мастер-класс Legit); об инструментах LegalTech для цифрового эксперта в бизнесе и органах государственной власти на примере банковского сектора (сессия Naumen). На примере компании "Сибур" и Объединенной металлургической компании эксперты Jeffit объяснят, как от разрозненных приложений перейти к единой экосистеме юридической службы. Также инсайтами поделятся эксперты системы автоматизации работы с документами "ТурбоКонтракт" и компании DM Solutions в ходе мастер-классов.

Директор по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин рассказал, что участникам конференции предстоит узнать о новых принципах ведения бизнеса, которые появились в ответ на пандемию, чтобы затем превратить их в высокие профессиональные стандарты: "В прошлом году весь мир погрузился в глобальную "удаленку". Юридическая сфера практически полностью перешла на такой формат работы. Возникла потребность в новом подходе к организации рабочих процессов. В этом году тренд частично сохраняется, поэтому для участников конференции наши партнеры подготовили практические рекомендации о том, как изменить бизнес-модель своей компании, чтобы быть конкурентным в новых условиях, увеличивать ценность креативных продуктов и в конечном итоге перевести юридическую отрасль из разряда консервативных в высокотехнологичную".

Эксперт добавил, что в индустрии LegalTech пока доминируют сравнительно простые продукты, связанные со справками, базами знаний или составлением типовых договоров. На этом фоне стремительно развиваются и направления, основанные на таких технологиях, как машинное обучение и большие данные. Сами же юридические услуги оказываются востребованы в таких областях, как космическое право, право роботов, операции cо невзаимозаменяемыми токенами.

Ключевым событием трека LegalTech станет конкурс LegalTech Most Creative - в топ-5 финалистов выйдут самые инновационные и креативные решения в области юридических технологий. Финалисты получат призы от партнеров конференции и сертификаты сервиса n"RIS для депонирования объектов интеллектуальной собственности.

Организаторами Distant & Digital 2021 выступят Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизаторами являются Федерация интеллектуальной собственности и Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP.

Официальные партнеры - Фонд "Сколково", Ростелеком, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Сибур". Партнеры сессий - Европейская Юридическая Служба, компания "Гарант", патентное адвокатское бюро "Гардиум", группа компаний Naumen, адвокатское бюро "А. Залесов и партнеры". Партнеры мастер-классов - сервис Jeffit, Школа инновационных знаний Moscow Digital School, юридическая фирма Legit, цифровая платформа IPEX, налоговая витрина данных IPCodex, компания "Онлайн Патент", сервис n"RIS, краудлендинговая платформа Co-Fi, компания DM Solutions, система автоматизации работы с документами "ТурбоКонтракт", компания Eversheds Sutherland. Форум проходит при поддержке Singapore Academy of Law и Московского отделения Ассоциации юристов России.

Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Информационными партнерами выступают Forbes Russia, журналы "Эксперт", "Стратегия", ШОРТРИД, The Lawyer, Legal Insight, The Paragraph Magazine, "Российская газета", "Адвокатская газета", информационное агентство InterMedia, отраслевые порталы MovieStart, "Берза", ICT-Online.ru, ICT2GO.ru.

Справка о конференции

Конференция Distant & Digital - результат партнерства ключевых мероприятий в сфере интеллектуальной собственности IP-Академии и Skolkovo LegalTech. Новый формат конференции доказал свою состоятельность в 2020 году, раскрыв широкую палитру современных LegalTech и IP-технологий. Более 200 авторитетных специалистов из России и 20 стран мира поделились опытом адаптации к высокой конкуренции на рынке кадров и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и общества в целом. Всего было проведено 50 онлайн-событий, в том числе деловых дискуссий, лекций и мастер-классов.

В разные годы участниками и партнерами IP Академии, Skolkovo LegalTech и Distant & Digital становились "Сибур", "Российские железные дороги", "Почта России", Московский метрополитен, Новолипецкий металлургический комбинат, "Аэрофлот", "Роснано", Avon, Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Росбанк, Deloitte Legal, "Яндекс", МТС, Thomson Reuters, Росбанк, Avito, НИУ "Высшая школа экономики", Европейская Юридическая Служба, Aston Martin, Baker McKenzie, "Гарант".

Подробнее о программе и условиях участия в Distant & Digital можно узнать на официальном сайте конференции.