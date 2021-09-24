Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября) в объеме 778 миллиардов долларов. Инициативу поддержали 316 законодателей, 113 высказались против.

Свою версию проекта оборонного бюджета еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов, отмечает ТАСС. После голосования палат за согласованный документ, проект отправится на подпись главе государства.

Отметим, что объем оборонного бюджета на текущий финансовый год составляет около 740 миллиардов долларов.