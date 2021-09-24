Памфилова: Доля отказов в участии в онлайн-голосовании составила менее 1%

Доля отказов избирателям в участии в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) сведена к минимуму и составила менее 1%. Об этом заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"За это время мы очень хорошо поработали на федеральном уровне, Москва тоже. У нас количество отказов менее 1%. Я имею в виду отказы, когда люди через mos.ru или единый портал госуслуг подают заявление, им идет отказ. Мы свели это к минимуму", - сказала она на заседании ЦИК в пятницу.

Памфилова отметила, что при этом во всех случаях это был объективный отказ: например, в базе не совпадали какие-то данные о человеке, то есть эту группу избирателей "никто не лишал права проголосовать".

"Человек, понимая, что у него отказ, мог сориентироваться, прийти на свой участок и как обычно проголосовать. Поэтому снимаю эту претензию", - пояснила председатель ЦИК. По ее словам, в ходе предварительных тренировок и на прошлых выборах доля отказов была существенно больше.

Памфилова также сообщила, что опция отложенного голосования на федеральной платформе применяться не будет. "Скорее всего, с учетом того, что Москва отработала на этих выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики, который был, надо отдать им должное и сказать спасибо, что они это сделали, но это позволяет нам сделать выводы, что мы это добровольно делать не будем в дальнейшем", - сказала она.