Памфилова: Конкуренция на выборах в Госдуму была высокой

Глава ЦИК Элла Памфилова в докладе об итогах голосования на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва отметила высокую конкуренцию партий и кандидатов.

Она привела данные, согласно которым, 14 партий выдвинули 58,8 тысячи кандидатов. "Конкуренция на один мандат по единому федеральному округу (по партийным спискам. - Прим. "РГ") составила 17 кандидатов на место, по одномандатным округам - 9 кандидатов", - рассказала она.

Таким образом, конкуренция на выборах была высокой, констатировала глава ЦИК, а качество кандидатов определили избиратели на голосовании, добавила она.