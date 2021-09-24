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24.09.2021 12:48
Рубрика: Власть

Памфилова назвала работающим институт сбора подписей

Текст: Галина Мисливская

Те партии и кандидаты, которые действительно активно работали на выборах, смогли собрать подписи избирателей, заявила глава ЦИК Элла Памфилова в докладе по итогам выборов в Госдуму восьмого созыва.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Она напомнила, что на федеральные выборы заявились 15 партий, одна из них не имела парламентской льготы и собирала подписи, но не справилась с задачей, поскольку начала эту работу слишком поздно.

На региональном же уровне большинство политических сил смогло заручиться поддержкой избирателей, добавила Памфилова. "В целом ряде регионов сколько заявилось, столько их и зарегистрировали, и половина или более собирали подписи", - подчеркнула она.

Это говорит о том, что система сбора подписей работает, и те политические силы, которые грамотно подошли к процессу и использовали технические новинки этого года, успешно прошли этот этап.

На региональном уровне у партий и кандидатов есть возможность собирать до половины подписей через портал госуслуг. ЦИК намерен предложить законодателям поднять эту норму и на федеральный уровень.

Власть Работа власти Госфонды и контрольные органы ЦИК Единый день голосования-2021

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