Пять лучших экранизаций книг Фицджеральда

Голливуд был одержим Фрэнсисом Скотом Фицджеральдом. Денди, всегда одетый с иголочки, вечно пьяный и вечно молодой, он воспевал эпоху свободы и гедонизма, а его произведения так и просились на экран. Его героев играли самые знаменитые актеры - Леонардо ли Каприо, Брэд Питт, Роберт де Ниро и другие. Первые экранизации его книг появились еще в 20-е годы прошлого века. А совсем "свежая" премьера прошла в июле 2021-го - Борис Эйфман снял фильм-балет "Ночь нежна". К 125-летию со дня рождения писателя вспоминаем лучшие киношедевры по его произведениям.

"Великий Гэтсби". Режиссер Баз Лурман. В главной роли Леонардо ли Каприо, 2013

"Чумная" экранизация, как и все, что творит главный герой - миллионер Джей Гэтсби. На вечеринки в его замке съезжается весь цвет Нью-Йорка. У Гэтсби есть все, кроме любви. Он мечтает познакомиться с прелестной Дэзи (Кэрри Маллиган) - троюродной сестрой Ника Кэррауэя (Тоби Магуайр) - выпускника Йеля, который пока только мечтает приблизиться к роскоши. Кстати, знакомство с Гэтсби доведет Ника до алкоголизма и психушки…

В этом фильме всего много, даже через край - шампанского, страсти, красивых машин, дорогих интерьеров. Но в этом буйстве красок нет перенасыщенности. Таким и был пир во время чумы на закате американской мечты, таким был "век джаза" - термин, который придумал Фицджеральд. Кстати, кастинг тоже попал в точку. Ди Каприо, пожалуй, лучший Гэтсби за всю историю кино. И даже жаль, что за эту роль он не получил "Оскара". Зато по достоинству Киноакадемией были оценены работы художника-постановщика и костюмера. Еще один плюс картины - бережное отношение к литературному оригиналу.

"Загадочная история Бенджамина Баттона". Режиссер Дэвид Финчер. В главной роли Брэд Питт, 2008

Этот фильм мечтал снять Стивен Спилберг, а выпустил Дэвид Финчер и получил заслуженного "Оскара". Главный герой Бенджамин Баттон (Брэд Питт) родился 85-летним стариком, но молодеет с каждым днем. От старика Баттон проходит путь к капризному подростку и так до младенца. Глубоко философское двухчасовое действо времен, когда фильмы смотрели на дисках. Почему молодость так ветрена, а старость обескураживает и почему не нужно подгонять время - об этом повествует лента. "Загадочная история Бенджамина Батона" - небольшой по объему рассказ, зато фильм оказался даже лучше книги, прибавив немало любопытных подробностей и "вкусных" деталей.

"Ночь нежна". Режиссер Генри Кинг. В главной роли Дженнифер Джонс, 1962

Экранизация последней книги Фицджеральда, кстати, самой любимой у автора. "Ночь нежна" чаще других книг появлялась на экранах. По ней в 80-е даже сняли сериал. Но, пожалуй, лучший фильм получился у Генри Кинга. Хотя не все критики и зрители были довольны этой работой. Талантливый врач-психиатр Дик Дайвер (Джейсон Робардс) влюбляется в одну из своих пациенток. В семье Николь эти отношения никого не радуют. Брак неравный. Что может предложить обычный доктор одной из богатейших наследниц Америки?.. Несмотря на косые взгляды всех, Дик и Николь женятся. История двух жизней и одного сумасшествия, разобранная на цитаты: "Многие люди склонны преувеличивать отношение к себе других - почему-то им кажется, что они у каждого вызывают сложную гамму симпатий и антипатий". Книга автобиографична. Супруга писателя Зельда страдала шизофренией, что с каждым днем ввергало Фрэнсиса в еще большую пучину алкоголизма.

"Последний магнат". Режиссер Элиа Казан. В главной роли Роберт де Ниро, 1976

Экранизация книги о Голливуде. Количество звезд, появившихся в ленте, рекордно: Роберт де Ниро, Тони Кертис, Роберт Митчем, Жанна Моро, Джек Николсон. История вымышленного киномагната Монро Стара, прообразом которого стал Ирвинг Тальберг, получивший прозвище "вундеркинд от кино". Действительно, Тальберг всегда знал, как сделать фильм коммерчески успешным, но его порывы часто пресекали продюсеры. Самому Фицджеральду в Голливуде тоже было несладко. Несмотря на то, что сценарии писателя любили на "фабрике грез", его не миновала учесть всех сценаристов - быть на вторых ролях. Все решал продюсер и кроил сценарии по своему желанию.

"Последний раз, когда я видел Париж". Режиссер Ричард Брукс. В главной роли Элизабет Тейлор, 1954

https://www.kinopoisk.ru/film/10388/video/41005/

Золотая классика Голливуда. Послевоенный Париж. Город гудит и гуляет, а прекрасные незнакомки целуются на улицах с мужчинами в форме. Так совершенно случайно встречаются двое - военный журналист Чарльз Уиллис (Ван Джонсон) и очаровательная американка Хелен. Но вот снова мезальянс: она из богатой семьи, а он перебивается случайными заработками. Красиво начинавшаяся история закончится трагически. Цепляющая и долго не отпускающая драма, которую украсила молодая Элизабет Тейлор.