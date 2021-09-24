Найдены самые ранние доказательства появления человека в Америке

На дне древнего озера в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико нашли большое количество окаменелых человеческих следов, оставленных 21-23 тысячи лет назад. Это на 7-10 тысяч лет раньше, чем большинство существующих доказательств прибытия людей в Новый Свет.

Несмотря на множество археологических исследований, проведенных за последнее столетие, вопрос о времени миграции людей в Америку все еще далек от решения, пишут ученые в статье, опубликованной журналом Science.

Найденные отпечатки говорят о том, что люди населяли Северную Америку во время последнего ледникового максимума, а не пришли из Азии по Берингову перешейку после отступления ледников, как считалось ранее. На месте нашли и обработанные камни, причем, судя по результатам радиоуглеродного датирования, лет им еще больше, чем следам.

В то время, когда были оставлены отпечатки, люди могли добраться до Северной Америки через покрытую льдами Берингию - а это огромная территория. Однако у раннего заселения теперь есть новые доказательства и ученым еще предстоит разгадать его загадку.

Как отмечают в Корнелльском университете, найденные следы принадлежат детям и подросткам. Реже встречаются взрослые. Они были сделаны в мягкой грязи мелкого озера. В открытии есть и культурный момент - некоторые следы оставлены явно во время игры, а также они отражают коммуникацию между поколениями. Также ученые нашли следы мамонта, гигантского наземного ленивца, волков и птиц.

- Это важный объект, потому что все тропы, которые мы нашли там, показывают взаимодействие людей в ландшафте с вымершими животными, - сказала соавтор Салли Рейнольдс из Борнмутского университета. - Мы можем видеть сосуществование людей и животных на территории в целом, и можем точно датировать эти следы, чтобы создать более полную картину ландшафта.

Обычно археологи получают орудия и кости, но их сложнее интерпретировать. Следы показывают отношения, поведение и доказывают присутствие человека.