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24.09.2021 13:36
Рубрика: Власть

Политологи отметили открытость избирательного процесса в ходе выборов депутатов Госдумы РФ

Текст: Анна Полтавцева

По мнению политолога Павла Данилина, выборы в депутаты Госдумы в Москве представляли собой очень открытое и честное избирательное действие. Он отметил, что москвичи не стеснялись сообщить об ошибках в работе избирательной кампании, однако большинство нарушений не были серьезными.

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"Это все позволяет сказать о том, что легитимность была на высочайшем уровне, так же, как и конкурентность, потому что конкурентность в ходе избирательной кампании в Москве была, пожалуй, самая высокая по всей стране", - сказал журналистам Павел Данилин.

Такого же мнения придерживается генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, политолог Дмитрий Орлов который заявил, что выборы в Москве были легитимными и отразили волю избирателей:

"В Москве не удалили ни одного наблюдателя, была спокойная атмосфера. А ДЭГ дает еще больше возможности граждан выразить свое мнение. Я согласен, что это технология будущего". По его прогнозу на выборах в 2034 году около 80 процентов голосов будут подавать с помощью электронной системы голосования.

По итогам обработки 100 процентов протоколов в Госдуму прошли члены восьми партий. В одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии "Родина", а также у "Гражданской платформы" и "Партии Роста".

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,72 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2021

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