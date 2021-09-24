Попугай "напал" на канцлера Германии

Попугай клюнул канцлера ФРГ Ангелу Меркель во время ее посещения птичьего парка. Об этом в пятницу сообщила медиагруппа Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Отмечается, что инцидент произошел в парке, который расположен в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Один из попугаев клюнул канцлера, пока она кормила птиц. После этого случая Меркель отказалась приближаться к ручному филину.

В пятницу были опубликованы несколько фотографий, на которых канцлер ФРГ находится в окружении целой стаи попугаев.