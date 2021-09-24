Посол РФ: Другие страны не станут присоединятся к AUKUS

Посол России в Великобритании Андрей Келин полагает, что другие страны не станут присоединяться к альянсу AUKUS, в который вошли Австралия, Великобритания и США. Такое мнение он выразил в пятницу во время выступления на телеканале "Россия 24".

"Я не думаю, это совсем другое", - сказал он. Посол пояснил, что новый альянс объединяет англосаксонские страны. Кроме того, по его мнению, перед AUKUS стоят ограниченные задачи.

Вместе с тем глава дипмиссии выразил опасение, что создание организации может привести к усилению напряженности. "Могут найтись страны, которые тоже заинтересуются созданием ядерного флота", - добавил Келин.

В середине сентября Вашингтон, Канберра и Лондон сообщили об образовании нового оборонительного альянса.