Посольство РФ запросило госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭК"

Представители посольства России в США обратились в американский госдепартамент с целью узнать местонахождение финансового директора "НОВАТЭКа" Марка Джетвея, который ранее был задержан в США. Об этом в пятницу рассказал агентству "Интерфакс" источник в дипмиссии.

"Мы обратились в госдеп с целью узнать местонахождение Марка Джетвея", - сказал источник. Дипломат добавил, что задержанный не обращался в посольство за помощью.

Ранее власти США обвинили Джетвея в сокрытии активов для уклонения от налогов. По американскому законодательству, ему грозит до 20 лет тюрьмы.