Президент Украины получил право назначать и смещать "олигархов"

В четверг Верховная рада приняла президентский закон "О недопущении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)". Документ принимался с нарушением регламента, в отсутствие спикера, без рассмотрения поправок от оппозиции и толкотней в президиуме. Потому вызвал противоречивую реакцию в украинском обществе и за рубежом.

Закон, начинающий действовать через полгода, определяет олигархов как лиц, принимающих участие в политической жизни, имеющих значительное влияние на СМИ, владеющих природной монополией или занимающих монопольное положение на общегосударственном товарном рынке, и чьи активы составляют более 80 миллионов долларов (это миллион прожиточных минимумов. - "РГ"). Для попадания в проскрипционный список - "специальный реестр" - достаточно соответствовать одному из этих очень общих критериев. Лицам, признанным олигархами, запрещено финансирование политических движений и участие в приватизации. Государство сможет налагать арест на дискредитированные активы и назначать управляющих на предприятия из списка.

Даже в кратком изложении закон полон противоречий, юридических пустот и создает поле для расширительного толкования. Однозначно одно: последнее слово, кого считать олигархом, а кого добропорядочным бизнесменом, остается только за Совбезом (СНБО) и его главой - президентом Зеленским. Ни суды, ни парламент не смогут на принятое решение повлиять. И это прямо противоречит не только украинской Конституции, но и Европейской конвенции по правам человека. Собственно о том, что главная цель закона для Зеленского - это узурпация власти, шантаж и коррупционные поборы с бизнесменов, перераспределение собственности, уничтожение независимых СМИ и, как следствие - беспрепятственное избрание на второй срок, - критиками закона говорилось еще до голосования.

Действительно, закон открывает перед Зеленским широчайшие возможности. Так, по формальным критериям олигархом может быть признан любой бизнесмен из первой сотни украинcкого Forbes, или, например, бывший глава МВД Аваков, а также мэры Киева, Одессы, Львова. Но поскольку президент сам будет определять степень "угрозы национальной безопасности" и "чрезмерность влияния", истинным олигархам - спонсору офиса президента Ринату Ахметову, другу четы Клинтон Виктору Пинчуку, представителю Сороса на Украине Томашу Фиале или Петру Порошенко - опасаться в ближайшей перспективе нечего. По этим и некоторым другим людям, а также их активам окончательное решение будет приниматься не в Киеве.

Поэтому разнонаправленной оказалась зарубежная реакция на скандальный закон. Так, ведущие немецкие СМИ дружно назвали его "неоднозначным", "спорным", "популистским", и указали на личные, не имеющие ничего общего с европейской демократией, мотивы Зеленского. Вероятно, это связано с тем, что Германия вскоре после государственного переворота утратила влияние на украинскую политику, а постройка "Северного потока-2" и незавуалированное перекладывание "европейских перспектив" Киева в долгий ящик окончательно охладили двусторонние отношения.

По формальным критериям олигархом может быть признан любой бизнесмен из первой сотни украинcкого Forbes

Осторожным получился комментарий американского агентства Bloomberg: там озвучили мысли оппозиции о том, что "сильная судебная система и более жесткое антимонопольное законодательство" представляются лучшим решением, и предположили выборочное применение закона Зеленским ради концентрации власти. Не уделило внимания событию и посольство США, активно комментирующее внутреннюю повестку в иных случаях. Единственным представителем внешнего управления, положительно о законе отозвавшимся, стала посол Великобритании Мелинда Симмонс. Чем лишний раз подтвердила давно, со времен визита Зеленского в офис MI6, сформировавшееся мнение, что оперативное управление Украиной и кураторство над ее президентом переданы американцами в аутсорсинг Лондону.

Общественное мнение внутри Украины также не радует Зеленского. Так, по данным киевского центра "Социальный мониторинг", обобщенные олигархи находятся только на седьмом месте в списке волнующих украинцев проблем, после роста цен, тарифов ЖКХ, безработицы и войны в Донбассе. Что касается отношения к закону, то, по данным социологической службы Gradus, о законе не осведомлены 41 процент украинцев, а 31 процент не знают, как нему относиться. При этом 28 процентов (самый частый ответ. - "РГ") считают, что он "ни к чему не приведет и носит декларативный характер", 15 провидят в результате "перераспределение ресурсов и появление новых олигархов", 10 считают закон попыткой получить Зеленским контроль над бизнесом.