Прилепин отказался от думского мандата

Сопредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" (СЗРП) Захар Прилепин передаст мандат депутата Государственной Думы лидеру списка партии по Нижегородской области Дмитрию Кузнецову. Об этом в сообщили в пятницу в пресс-службе Прилепина.

"Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял нижегородскую региональную группу", - сказала ТАСС пресс-секретарь политика Елизавета Кондакова.

Прилепин сохранит посты сопредседателя партии и главы ее палаты депутатов, но в ближайшие месяцы намерен сконцентрироваться на обучении в так называемой школе губернаторов, добавила она.

СЗРП получила в восьмом созыве Госдумы 27 мандатов, в том числе 19 по федеральному округу и восемь - по одномандатным.