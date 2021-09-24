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24.09.2021 03:38
Рубрика: Власть

Пушков: Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что Евросоюз признал свое бессилие в борьбе с коррупцией на Украине. Ранее к такому выводу фактически пришла Европейская счетная палата в своем докладе.

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По словам Пушкова, Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО. В своем Telegram-канале российский сенатор написал, что еще в 2015 году ему однозначно говорили в Париже на высоком уровне: "Если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту черную дыру коррупции".

Не изменилось, отметил Пушков. Поэтому глава Украины мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи типа "Крымской платформы" и призывая ООН заниматься "безнадежными украинскими делами", заключил сенатор.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд, перед отъездом из Киева, где она участвовала в так называемой "крымской платформе", дала местному изданию "Европейская правда" интервью, полное неприятных для официального Киева констатаций. Она посоветовала подождать еще лет 20 до вступления в ЕС, перечеркнула мечты о близком вступлении в НАТО и назвала плохой идеей инвестиции в современную Украину. Когда же разговор зашел о торговле и экономике, выяснилось, что гостья, хотя и заметила какие-то "реформы", но в целом не в восторге от некоторых украинских "нюансов", как она дипломатично назвала царящее в государстве беззаконие.

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