Движение на участке Кутузовского проспекта ограничат на год

Движение на участке Кутузовского проспекта ограничат с 30 сентября 2021 года по 30 октября 2022 года из-за строительства эстакады. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Согласно данным ведомства, в этот период на участке будет закрыта одна полоса в сторону области. Ограничение будет действовать от пересечения с улицей Барклая почти до тоннеля Маршала Гречко. При этом останется выделенная полоса общественного транспорта, для прочего транспорта будут открыты только три полосы.