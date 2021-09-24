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Рубрика: Происшествия

Кровля загорелась на здании на территории Военного университета в Москве

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Возгорание кровли произошло на здании на территории Военного университета в Москве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны России.

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В ведомстве уточнили, что в ночь на пятницу дежурной службой было обнаружено возгорание кровли трехэтажного здания. На место были вызваны пожарные расчеты, которые приступили к тушению. "Пострадавших нет", - отметили в военном ведомстве.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России агентству сообщили, что задействовано 29 единиц техники и около 120 человек личного состава. Обстановка на месте происшествия спокойная.

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