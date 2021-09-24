Мосгоризбирком: Жалоб на онлайн-голосование не поступало

Онлайн-голосование в Москве прошло в полном соответствии с законом, жалоб на его ход и итоги не поступало. Об этом заявил в пятницу на заседании Центризбиркома глава Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

"Дистанционное электронное голосование проходило в полном соответствии с требованиями федерального закона (...) и порядком проведения ДЭГ на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года, утвержденным Центральной избирательной комиссией", - сказал он.

"В Московскую городскую избирательную комиссию ни одной жалобы на дистанционное электронное голосование и на его результаты не поступило", - добавил глава комиссии.

Все остальные жалобы и обращения по выборам рассмотрены, все протоколы итогов голосования за кандидатов в депутаты Госдумы по спискам и по одномандатным округам оформлены и переданы в ЦИК, сказал Ермолов.

Напомним, дистанционное электронное голосование голосование в Москве проводилось 17-19 сентября на выборах разных уровней. Всего в столице, по данным ЦИК, проголосовали через интернет 1 943 590 человек.