Москвичи выстроились в очередь за новым iPhone

Жители Москвы с ночи встали в очередь перед стартом продаж новой модели iPhone. И хотя гаджет можно купить в любой момент, десятки людей проводили бессонную ночь, чтобы получить смартфон первыми в России.

Традиционно очереди в Москве выстраивались у магазина re:Store на Тверской улице. Судя по кадрам, которые выложили в интернет представители торговой сети, возле дверей утром стояло по меньшей мере человек 30. Интересно, что в прошлом году на фоне пандемии горожане не проявили интереса к стоянию в очереди и просто заказали телефон на дом курьерской доставкой. В этом же году, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, традиция возобновилась.

Отметим, что минимальная стоимость нового iPhone 13 в России - 79,99 тысячи рублей. Однако многие москвичи стремятся приобрести Pro Max стоимостью от 109, 99 тысячи рублей.