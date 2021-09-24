Новый аэропорт древнего Тобольска принял первый борт из Москвы

Произошло событие более чем примечательное для отечественного авиасообщения - впервые в постсоветской России в 100-тысячном Тобольске заработал современный аэропорт. Первый рейс совершил прибывший из Внуково с руководителем Росавиации Александром Нерадько аэробус А321. Скоро начнутся регулярные пассажирские рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск.

Несколько столетий назад Тобольск служил управленческим центром обширнейшей территории, простиравшейся от Урала до Камчатки. Губернский статус потерял после революции 1917 года, но сохранил свою притягательность как удивительный исторический город с единственным в Сибири каменным кремлем, "парящим над Иртышом", со множеством храмов и старинных особняков. До последнего времени с большим миром он был связан только железной и шоссейной дорогами. Изредка в тобольском небе появлялись вертолеты да кукурузники, приземлялись они на скромной посадочной площадке, о полноценном же аэропорте приходилось лишь мечтать. Но вот - "добро пожаловать, "Боинги и суперджеты"!

Взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,4 километра и аэровокзал с пропускной способностью терминалов 380 человек в час построены в чистом поле всего за два года. "Рекордная для России скорость", - отметил Александр Нерадько. Солидная доля пассажиропотока, по расчетам инвестора и местных властей, придется на туристов. Ежегодно не одна сотня тысяч человек знакомится с достопримечательностями "Жемчужины Сибири", как нередко называют старинный Тобольск.

Взлетно-посадочная полоса и аэро-вокзал построены в чистом поле всего за два года

От Екатеринбурга лететь чуть более часа, от Москвы - около трех часов. Еще 20-30 минут займет дорога от воздушной гавани Тобольска до его Красной площади и до стен его древнего кремля. Шоссе отличное, пробок, понятно, нет. Билеты обещают быть доступными по цене: помимо московского, три направления включены в федеральную программу субсидирования авиаперевозок.

Тобольский аэропорт - первенец среди малых городов. Прошедшей весной он получил имя - "Ремезов", в честь знаменитого зодчего, картографа, этнографа, географа и историка. Он и первостроитель "стольного града Тоболеск". Дизайнерское оформление аэровокзала целиком основано на его трудах.