Оперштаб: В Москве выявлено 2 893 новых случая COVID-19

В столице выявили 2 893 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 809 человек. На ИВЛ находятся 304 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В городе выздоровели еще 1 277 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, в Москве увеличилось до 1 479 958. При этом в столице скончались 56 пациентов за прошедшие сутки, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

В оперативном штабе напомнили, что победа над пандемией - это вакцинация. Там призвали сделать прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru/privivka/.