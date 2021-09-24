Собянин назвал Москву самым безопасным регионом страны в плане дорожного травматизма

В четыре раза снизилась детская смертность и травматизм за 10 лет на столичных дорогах. О том, как мегаполис этого добился и что еще предстоит сделать в ближайшее время, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По статистике, которую приводит мэр на своем портале www.sobyanin.ru, число детей, погибших в ДТП, снизилось с 12 в 2010 году до трех в 2020-м. А число пострадавших сократилось на 40% - с 1043 до 634. "В плане дорожного травматизма столица уже сегодня является самым безопасным регионом страны. Но все же это не предел возможного", - пишет мэр. Высоких результатов город достиг благодаря тому, что продолжает наводит порядок на дорогах. В частности, на улицах столицы установлено более 180 тысяч камер телеобзора, более 3,6 тысячи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

По статистике, в местах их установки количество аварий снижается на треть. Это действенный инструмент профилактики опасной езды. Единая интеллектуальная транспортная система обеспечивает автоматизированное управление транспортными потоками, отдавая приоритет пешеходам и общественному транспорту. Пешеходам долго стоять в ожидании зеленого света у наземного пешеходного перехода не приходится, а значит, нет и стремления побыстрее перебежать на красный сигнал светофора. "Очень важно, за последние 10 лет мы построили в Москве 271 внеуличный пешеходный переход и организовали более 2,5 тысячи новых наземных переходов. Установили несколько тысяч новых светофоров", - пишет мэр.

Отмечает Собянин и изменения в работе такси. Так, недавно внедренная информационная система "Аналитика работы такси" позволяет контролировать режим труда и отдыха таксистов, что не допускает их переработки и чрезмерной усталости за рулем. А внимательность и соблюдение ПДД - это залог безаварийной езды. Большое внимание власти города совместно с ГИБДД уделяют пешеходным маршрутам, которыми активно пользуются дети и подростки. "По итогам разрабатываются и реализуются рекомендации - как сделать их безопаснее: установить "лежачего полицейского" или островок безопасности, снизить разрешенную скорость движения или организовать новый пешеходный переход. А рядом с образовательными учреждениями устанавливают контрастное освещение переходов. Это помогает водителям вовремя увидеть пешеходов в темные зимние дни", - продолжает градоначальник.

По словам мэра, к концу этого года подготовят и новые методические рекомендации по организации безопасных зон в радиусе 200 метров от школ. Именно в этом радиусе, по статистике, происходит каждый пятый наезд на ребенка. Как считает Собянин, внедрение рекомендаций поможет радикально снизить вероятность подобных ДТП. Будет разработана для школ и единая образовательная программа по безопасному поведению на дорогах.

Отметим, что разработкой новой методички и образовательной программы занимается ГКУ "Центр организации дорожного движения правительства Москвы". По данным замруководителя ГКУ ЦОДД Артура Шахбазяна, основная задача методичек - сделать маршрут дом - школа - дом безопасным. Для этого в них соберут все возможные варианты обеспечения безопасности дорожного движения возле школы и на пути к ней. Материалы передадут застройщикам, в префектуры и образовательные учреждения. "Более того, в приложении "Московский транспорт" скоро появится функция, которая позволит ребенку обозначить потенциально опасные места на его маршруте от дома до школы и обратно в режиме реального времени", - рассказал корреспонденту "РГ" Шахбазян.

Что касается образовательной программы для школ, то специалистам ЦОДД ее помогают разрабатывать представители Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. К слову, перед началом этой работы сотрудники транспортного комплекса Москвы провели исследования, которые показали, что большинство школьников ходят по одному маршруту. При этом 52% учеников добираются до школы пешком, 21,6% - на общественном транспорте, 22,4% - на автомобиле с родителями, 4% учащихся едут в школу на велосипедах и самокатах. Больше половины наездов (56%) на детей-пешеходов происходит по вине водителей из-за превышения скорости.

Но и сами дети не слишком следуют правилам. Так, 72% старшеклассников используют телефон по пути в школу, примерно 62% слушают музыку, около 20% проверяют социальные сети или разговаривают. Как специалисты будут отвлекать детей от гаджетов, пока в ведомствах не сообщают. И пока они придумывают новые способы повысить безопасность, мэр столицы советует родителям переходить дорогу только на зеленый свет светофора: "Вы не только бережете себя. Вы спасаете жизнь ребенку, который стоит рядом и берет с вас пример".