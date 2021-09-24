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24.09.2021 17:13
Рубрика: Власть

Столичные власти предупреждают: акция КПРФ на Пушкинский площади не согласована

Текст: Анна Полтавцева

Пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции напомнила, что ранее в правительство Москвы поступало уведомление о проведении 25 сентября 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 14:00 до 17:00 на Пушкинской площади с количеством участников до пяти тысяч человек.

С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и на основании пункта 2.6 указа действием указа мэра на запрет проведения публичных мероприятий столичные власти эту акцию не согласовали. Но отдельные инициаторы акции заявляют, что она пройдет в формате встречи депутатов с избирателями и приглашают москвичей через интернет и СМИ принять в ней участие. Но, как отмечает департамент региональной безопасности, встречи с избирателями по закону могут проводиться только на территории, определенной данному депутату Государственной думы, в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях, при условии что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи.

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Подчеркиваем, что заявленная для проведения акции территория не соответствует указанным требованиям и, согласно пункту 3.2 постановления Конституционного суда Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 27-П, использование специальных условий проведения встреч депутатов с избирателями для реализации иных целей, включая выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики недопустимо.

В связи с изложенным предлагаем инициаторам акции воздержатся от ее проведения, а гражданам - от участия в ней.

Также сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия, лица, принимавшие в нем участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.

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