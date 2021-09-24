Столичные власти предупреждают: акция КПРФ на Пушкинский площади не согласована

Пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции напомнила, что ранее в правительство Москвы поступало уведомление о проведении 25 сентября 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 14:00 до 17:00 на Пушкинской площади с количеством участников до пяти тысяч человек.

С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и на основании пункта 2.6 указа действием указа мэра на запрет проведения публичных мероприятий столичные власти эту акцию не согласовали. Но отдельные инициаторы акции заявляют, что она пройдет в формате встречи депутатов с избирателями и приглашают москвичей через интернет и СМИ принять в ней участие. Но, как отмечает департамент региональной безопасности, встречи с избирателями по закону могут проводиться только на территории, определенной данному депутату Государственной думы, в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях, при условии что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи.

Подчеркиваем, что заявленная для проведения акции территория не соответствует указанным требованиям и, согласно пункту 3.2 постановления Конституционного суда Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 27-П, использование специальных условий проведения встреч депутатов с избирателями для реализации иных целей, включая выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики недопустимо.

В связи с изложенным предлагаем инициаторам акции воздержатся от ее проведения, а гражданам - от участия в ней.

Также сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия, лица, принимавшие в нем участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке.