Суд арестовал двух экстремалов, прыгнувших с 48-этажного дома

Гагаринский суд Москвы в качестве административного наказания отправил под арест на 11 суток двух экстремалов, прыгнувших с парашютами с 48-этажного жилого дома на Ленинский проспект. Оба парашютиста признаны виновными в мелком хулиганстве.

Как напоминает РИА Новости, в четверг в сети распространилось видео, на котором два парашютиста прыгнули с 48-этажного здания, они приземлились в нескольких метрах от Ленинского проспекта, заполненного автомобилями.

По данным СМИ, двое мужчин занимаются промышленным альпинизмом, а прыжок с высотки совершили ради острых ощущений. Любопытно, что один из них служил в ВДВ. Всего, как рассказывают очевидцы, с высотки десантировались четыре человек. прыгуны поставили под угрозу не только свои жизни, но и чужие. Поэтому многие эксперты сейчас высказывают мысль, что наказание за такие экстремальные выходки стоило бы усилить.