В Калуге награждены победители конкурса "Память сильнее времени"

Весной 2021 года стартовал Всероссийский патриотический конкурс "Память сильнее времени", посвященный 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой. Организован конкурс Всероссийской общественной организацией ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО".

В конкурсе приняли участие 5700 калужских школьников, в финал вышли 600 учащихся. Ученики младших классов представили на конкурс рисунки, ученики 5 - 11 классов - сочинения. В составе жюри работы оценивали филологи и профессиональные художники.

23 сентября глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат городской думы, руководитель областного отделения ветеранской организации "Боевое братство" Андрей Голубев вручили победителям и призерам городского этапа конкурса дипломы и призы.

"В прошлом году мы отметили 75-летие Великой Победы, 2021 год для Калуги также юбилейный - 80 лет назад наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Благодарю всех участников конкурса, замечательно, что вы откликнулись на призыв ветеранов "Боевого братства", еще раз подтвердив, что в Калуге свято чтут память героев Великой Отечественной".

Глава городского самоуправления поздравил победителей конкурса, пожелал ребятам расти настоящими патриотами нашей страны и больше общаться с ветеранами.

"Каждый, кто с оружием в руках защищал Родину, достоин уважения и памяти. Благодаря воинам Великой Отечественной мы живем в мире, в сильной и свободной стране. Мы хотели, что каждый из вас помнил о подвиге дедов и прадедов, - обратился к участникам конкурса Андрей Голубев.

Лучшие работы в каждой из номинаций будут отправлены в Москву для участия в финальной части конкурса. Поздравили участников конкурса и воспитанники Детской школы искусств № 5, подготовившие праздничный концерт.