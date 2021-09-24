В Калуге награждены победители конкурса "Память сильнее времени"

Новости

Роскомнадзор за месяц удалил почти 7 тысяч материалов о самоубийствах 11:35
С 24 сентября запущен контакт-центр Всероссийской переписи населения 11:35
КДК РФС оштрафовал Заболотного за нарушение COVID-регламента 11:29
Бастрыкин призвал ограничить демонстрацию жестоких сцен на телевидении 11:27
Специалисты назвали причины выхода медведей к людям в Приангарье 11:19
Умерла лауреатка премии "Грэмми" Ольга Борисова 11:16
Воронежский суд подтвердил картельный сговор дорожников 11:11
Модель Линда Евангелиста заявила, что ее изуродовали медики 11:08
Эндокринологи: COVID-19 способствует ожирению 11:08
Банк России аннулировал лицензию НКО "ФИНЧЕР" 11:00
Умер "крестный отец черного кино" Мелвин Ван Пиблз 11:00
ЦИК отказал "Яблоку" в удовлетворении жалобы на итоги выборов в Госдуму 10:56
Житель Астрахани погиб, демонстрируя фокус с проглатыванием змеи 10:47
СК возбудил дело о гибели пяти альпинистов на Эльбрусе 10:46
Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с влиянием интернета 10:38
Умер режиссер комедии с Джулией Робертс "Ноттинг Хилл" Роджер Мишелл 10:36
СК проверяет данные из соцсетей о подготовке нападений на учебные заведения 10:35
В "Газпроме" назвали абсурдными заявления о недопоставках газа в Европу 10:32
Движение на участке Кутузовского проспекта ограничат на год 10:30
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив комплекса "Брестская крепость-герой" 10:18
Cоветник Меркель: Создание AUKUS является оскорблением для членов НАТО 10:16
В Москве из-за ветра объявили "желтый" уровень погодной опасности 10:07
В Красноярском крае предотвращено нападение на техникум 10:05
Дрейфовавший в Каспийском море катер отбуксировали в дагестанское село 10:05
Тела трех погибших альпинистов остались на склоне Эльбруса 10:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
24.09.2021 10:30

В Калуге награждены победители конкурса "Память сильнее времени"

Весной 2021 года стартовал Всероссийский патриотический конкурс "Память сильнее времени", посвященный 80-летию начала контрнаступления советских войск под Москвой. Организован конкурс Всероссийской общественной организацией ветеранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО".
Фото: Калужская гордума Фото: Калужская гордума
Фото: Калужская гордума

В конкурсе приняли участие 5700 калужских школьников, в финал вышли 600 учащихся. Ученики младших классов представили на конкурс рисунки, ученики 5 - 11 классов - сочинения. В составе жюри работы оценивали филологи и профессиональные художники.

Фото: Калужская гордума
Калужские власти помогут жителям улицы Салтыкова-Щедрина

23 сентября глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат городской думы, руководитель областного отделения ветеранской организации "Боевое братство" Андрей Голубев вручили победителям и призерам городского этапа конкурса дипломы и призы.

"В прошлом году мы отметили 75-летие Великой Победы, 2021 год для Калуги также юбилейный - 80 лет назад наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, - подчеркнул Юрий Моисеев. - Благодарю всех участников конкурса, замечательно, что вы откликнулись на призыв ветеранов "Боевого братства", еще раз подтвердив, что в Калуге свято чтут память героев Великой Отечественной".

Глава городского самоуправления поздравил победителей конкурса, пожелал ребятам расти настоящими патриотами нашей страны и больше общаться с ветеранами.

"Каждый, кто с оружием в руках защищал Родину, достоин уважения и памяти. Благодаря воинам Великой Отечественной мы живем в мире, в сильной и свободной стране. Мы хотели, что каждый из вас помнил о подвиге дедов и прадедов, - обратился к участникам конкурса Андрей Голубев.

Лучшие работы в каждой из номинаций будут отправлены в Москву для участия в финальной части конкурса. Поздравили участников конкурса и воспитанники Детской школы искусств № 5, подготовившие праздничный концерт.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Бастрыкин связал нападения на учебные заведения с влиянием интернета
Цена на нефть марки Brent рекордно поднялась до значений 2018 года
Пушков: Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО
Эпидемиолог Роспотребнадзора дал прогноз по ситуации с COVID-19 осенью
Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета