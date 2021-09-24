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24.09.2021 13:42
Рубрика: Происшествия

В Калуге произошел дорожный конфликт со стрельбой

Текст: Елена Шулепова

Калужская полиция оперативно нашла молодого человека, расстрелявшего автомобиль на дороге. Обстоятельства инцидента выясняются, по факту случившегося начата проверка, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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Конфликт между водителями произошел на одной из центральных улиц города. Машина, по словам женщины-водителя, совершала маневр на дороге. Ее действия, вероятно, не понравились другому автомобилисту. Автомобиль отечественной марки, обогнал ее, остановился напротив, из машины вышел молодой человек и сделал в сторону ее машины два выстрела. Стрелял из предмета похожего на пистолет, говорится в сообщении.

Калужанка написала заявление в полицию и представила запись видеорегистратора. Номера отечественного автомобиля - второго участника дорожного инцидента четко просматриваются на этом видео. Это помогло полицейским быстро установить мужчину, который предположительно открыл огонь. Им оказался местных житель 21 года.

Что за предмет, "похожий на пистолет", был в руках у молодого человека, полиции предстоит выяснить.

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