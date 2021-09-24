В Москве открылся фестиваль дикой природы

В пятницу, 24 сентября, в Москве открылся для зрителей XV Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха". Это один из крупнейших в мире экологических и просветительских проектов, объединивший за 15 лет более 25 тысяч фотографов из 146 стран мира.

Миссия фотографов проста, но грандиозна - изменить экологическое сознание и поведение людей. Организаторы подчеркивают, что цели фестиваля перекликаются с целями устойчивого развития ООН до 2030 года.

Зрители могут увидеть здесь мастер-классы самых известных фотографов-профессионалов со всего мира. Их ждут лекции, кинопоказы, игровые квесты для детей. Фестиваль уже давно заботится об инклюзивной среде, люди с ограниченными возможностями имеют здесь равный доступ к фотоработам лучших профессионалов мира. Есть "Белая книга" - специальная программа для слепых и слабовидящих детей. На фестивале будут представлены более 200 "тактильных" работ - 3D-фотографии со специальным рельефом карты картин, которые можно "прочитать" прикосновением пальцев.

Фестиваль показывает нам красоту природы пяти континентов во всем ее разнообразии и совершенстве, а также нашу неразрывную связь с ней. Представленные на фестивале фотографии, живопись и эко-плакаты" - лучшие работы фотографов за 15 лет фестиваля. Среди авторов есть и звезды мировой фотографии.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ, правительства Москвы и Росмолодежи. Он открыт в Новой Третьяковке (западное крыло, залы СХР) и продлится до 31 октября.