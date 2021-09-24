В Москве завершили ремонт 15 дорожно-мостовых сооружений

Полностью открыты для движения после завершения ремонта Дорогобужский и Химкинский мосты, Ленинградская, Савеловская, Велозаводская, Звенигородская эстакады и другие. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

Отремонтировали асфальтобетонное покрытие, частично или полностью поменяли гидроизоляцию, устранили протечки в подэстакадном пространстве.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. За последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов", - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Продолжается ремонт на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. Эти работы завершат до конца осени.