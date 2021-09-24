В Подмосковье начали разворачивать новые койки в ковидных стационарах

В Московской области на фоне подъема заболеваемости начали разворачивать дополнительные ковидные койки. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, сообщает официальный сайт ведомства.

Сейчас в Подмосковье развернуто 7,2 тысячи специализированных коек, оборудованных всем необходимым для лечения коронавируса и пневмонии. Из них 750 мест было введено на этой неделе, они появились в Пушкино, Лобне, Кашире и Подольске.

До 29 сентября власти региона планируют оперативно развернуть еще около 950 в ковидных стационарах.

Ранее глава региона Андрей Воробьев обратил внимание на рост госпитализаций в связи с коронавирусом и пневмонией.