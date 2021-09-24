В Подмосковье заболеваемость коронавирусом выросла в 1,8 раза

Заболеваемость коронавирусом в Подмосковье превысила уровень начала месяца в 1,8 раза. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на официальном сайте регионального министерства здравоохранения.

"Если по данным на 1 сентября за сутки было выявлено 550 новых случаев коронавируса, то за сегодня - уже более тысячи", - подчеркнула глава минздрава Светлана Стригункова. По ее оценкам, на ситуацию повлиял сезонный пост простудных заболеваний, возвращение людей из отпусков и начало нового учебного года.

"Мы следим за эпидемиологической ситуацией в регионе и в случае необходимости предложим губернатору Андрею Воробьеву ввести дополнительные ограничительные меры", - добавила Светлана Стригункова.

Ранее в минздраве региона заявили, что намерены развернуть около тысячи дополнительных ковидных коек на фоне роста заболеваемости.