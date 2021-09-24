В Тамбове открылась первая модельная библиотека

Модельная библиотека - это та, в которой созданы условия для творческого развития и приспособленная для людей с разными возможностями. Так объяснила "РГ" перемены в Центральной городской библиотеке имени Надежды Крупской заместитель директора Центральной библиотечной системы Тамбова Ольга Знобищева.

Тамбов. Центральная библиотека города. Теперь здесь есть шлем виртуальной реальности. С ним можно путешествовать по всем странам мира. Фото: Антон Валагин

В городе открылась первая модельная библиотека. Трансформация пространства позволила увеличить площадь для обслуживания посетителей на 100 квадратных метров. Появились новые отделы: зал периодики, интеллект-центр с возможностью проводить мастер-классы и обучающие семинары. Есть здесь теперь коворкинг, доступ к Национальной электронной и президентской библиотекам, интерактивная доска.

В студии для творчества тоже можно проводить мастер-классы, но уже по искусству. Здесь планируют проводить выставки. Каждый читатель библиотеки, если ему есть что показать, может устроить персональную экспозицию. А еще в обновленной библиотеке появился шлем виртуальной реальности (VR). С ним можно путешествовать по всем музеям мира и не только читать литературу, но и перенестись в нее.

Куплена новая мебель, 28 компьютеров, планетарный сканер для оцифровки книг, мультимедийное оборудование, аппаратура виртуальной реальности, с помощью которой можно И, конечно, новые книги - аж 8600 томов.

В конкурсе на финансирование по национальному проекту "Культура" победили три тамбовские читальни. Кроме тамбовской еще в районных центрах Жердевка и Токаревка.

Справка "РГ"

В селе Холчук (Тува) скоро откроется новая библиотека. Здесь созданы пространства для чтения, зал для творческих встреч и мастер-классов.

Для юных читателей установили интерактивный сенсорный стол. Для маломобильных - создали комфортную зону отдыха со SMART телевизором, проигрывателем для говорящих книг.

А в Илекском районе на Оренбуржье, также по нацпроекту "Культура", уже открылась детская модельная библиотека. Каждый ее уголок уникален и интересен. Есть даже стена для скалолазанья и шалашик, где можно уединиться с книгой.