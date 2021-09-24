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24.09.2021 10:02
Рубрика: Происшествия

В Воронеже на занятии тренер ударил ребенка

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские следователи заинтересовались историей с избиением пятилетнего ребенка, произошедшей в спортшколе на занятиях гимнастов. Ведомство начало доследственную проверку.

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Как рассказал в соцсети отец мальчика, с первой тренировки сын вернулся злой и заявил, что недоволен тренером. Далее выяснилось, что наставник стукнул ребенка по голове и попе, тянул за ухо, а тех, кто не выполнит правильно упражнение, пригрозил отхлестать канатом.

При встрече тренер заявил родителю, что по голове не бил, все остальное - возможно. И предупредил, что больше к нему ходить не надо. Тогда отец пошел к руководителю спортшколы, тот предложил написать претензию на его имя: несмотря на то, что родителей на занятия не пускают, все тренировки снимаются на видео. Также пострадавшая сторона планирует обратиться в прокуратуру.

- Следователи опросят родителей ребенка, тренерский состав, при необходимости будут назначены экспертизы, - отметили в региональном СК.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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