В Воронеже на занятии тренер ударил ребенка

Воронежские следователи заинтересовались историей с избиением пятилетнего ребенка, произошедшей в спортшколе на занятиях гимнастов. Ведомство начало доследственную проверку.

Как рассказал в соцсети отец мальчика, с первой тренировки сын вернулся злой и заявил, что недоволен тренером. Далее выяснилось, что наставник стукнул ребенка по голове и попе, тянул за ухо, а тех, кто не выполнит правильно упражнение, пригрозил отхлестать канатом.

При встрече тренер заявил родителю, что по голове не бил, все остальное - возможно. И предупредил, что больше к нему ходить не надо. Тогда отец пошел к руководителю спортшколы, тот предложил написать претензию на его имя: несмотря на то, что родителей на занятия не пускают, все тренировки снимаются на видео. Также пострадавшая сторона планирует обратиться в прокуратуру.

- Следователи опросят родителей ребенка, тренерский состав, при необходимости будут назначены экспертизы, - отметили в региональном СК.