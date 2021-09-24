Воронежский суд подтвердил картельный сговор дорожников

Арбитражный суд Воронежской области оставил без удовлетворения иск ООО "Дорожное строительство и ремонт" к региональному управлению ФАС. Дорожники просили признать отменить решение службы о 48-миллионном штрафе за картельный сговор во время электронного аукциона.

В ноябре 2020 года Федеральная антимонопольная служба уличила зарегистрированную в Подмосковье компанию в нарушении закона "О конкуренции", а именно в сговоре с дорожно-строительной компании из Россоши для получения выгодных условий на электронном аукционе, где торговался контракт на ремонт автомобильных дорог в районах Воронежской области на сумму свыше 258 миллионов рублей.

- Ограничивающее конкуренцию соглашение привело или могло привести у повышению, снижению или поддержанию цены при проведении аукциона, - объяснили в ФАС.

ООО с решением службы не согласилось и попыталось его обжаловать, однако суд встал на сторону антимонопольного ведомства, пишет "Интерфакс" со ссылкой на документы арбитража.