В Липецке у перенесших COVID-19 пациентов нашли рубцы в бронхах

В онкологическом диспансере в Липецке обнаружили рубцы в бронхах у четверти пациентов, переболевших коронавирусом. Об этом врач-эндоскопист диспансера Наталья Кукушкина рассказала на форуме онкологии и радиотерапии For life, сообщает РИА "Новости".

По ее словам, результаты обследования свыше половины перенесших инфекцию показали только бледную слизистую, примерно у четверти обнаружили рубцы, у почти 15 процентов - микроангиопатия

Врач отметила, что в анамнезе пациентов не было никаких других заболеваний, которые могли бы стать причиной таких изменений.