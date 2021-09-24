На Камчатке полицейский попал под следствие за масштабный вывоз икры

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело о сбыте нелегальной икры. Его фигурантами стали четверо мужчин от 32 до 37 лет и 35-летняя женщина. Один из подозреваемых занимает руководящую должность в Камчатском линейном отделе МВД России на транспорте.

По версии следствия, группа незаконно приобретала, хранила и перевозила немаркированную лососевую икру для сбыта.

С июля по сентябрь этого года сообщники покупали на территории края рыбопродукцию и упаковывали в куботейнеры. А доставляли ее для продажи в другие города на самолете, в качестве багажа пассажиров по имеющимся авиабилетам.

"В целях беспрепятственного оборота немаркированной икры подозреваемые привлекли к участию должностное лицо органов внутренних дел, которое способствовало незаконному вывозу с территории региона", - сообщили в региональном СУ СК РФ.

Зафиксирована попытка незаконного провоза около 1700 килограммов деликатеса общей стоимостью не менее пяти миллионов рублей. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Дело расследуется по пунктам "а", "б" части 4 статьи 171.1 УК РФ.