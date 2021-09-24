На Камчатке вулкан Карымский выбросил столб пепла на 4 километра

На Камчатке вновь активизировался вулкан Карымский. В пятницу исполин произвел пепловый выброс высотой до четырех километров над уровнем моря.

Как пишет "Интерфакс", ссылаясь на информацию Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, пепловое облако ветром отнесло на 15 километров к северо-востоку от Карымского. В пресс-службе МЧС уточняют, что шлейф распространяется в сторону Кроноцкого залива. Населенные пункты он не затронет.

Сейчас исполину присвоен "оранжевый" цветовой код опасности для авиации. Однако угрозы для самолетов извержение не представляет, так как воздушные трассы вблизи вулкана не проходят.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.