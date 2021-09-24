Следователи на Камчатке возбудили дело по факту крушения вертолета Ка-27

Военные следователи на Камчатке возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета и пытаются до него добраться. Как сообщает Следственный комитет РФ, статья для подобных ЧП стандартная - 351 УК РФ "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". На борту было пять человек.

"23 сентября в соответствии с планом боевой подготовки войсковой части 2151 около 22 часов по местному времени вертолет Ка-27 поднялся в воздух. Приблизительно через 40 минут полета произошла потеря связи с экипажем. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия", - рассказали в ведомстве.

В пятницу в 5 часов 40 минут по местному времени с вертолета поисковики обнаружили место крушения. Упавший вертолет лежит на южном склоне горы Острая вблизи села Сосновка Елизовского района Камчатского края.

В СК отметили, что поисковики пытаются с использованием альпинистского снаряжения пробиться к месту происшествия. В проведении осмотра примут участие следователи-криминалисты военного следственного управления Следственного комитета РФ по Тихоокеанскому флоту.