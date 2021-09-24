В 14 российских регионах стало больше лесов. Речь идет о Забайкальском, Хабаровском и Алтайском краях, Республике Чувашия, Смоленской, Ярославской, Владимирской, Ленинградской, Псковской, Брянской, Тверской, Мурманской, Курганской и Липецкой областях, сообщает Рослесинфорг.

"В этих субъектах увеличение площади, покрытой лесом составило от 500 гектаров до 57,9 тысячи гектаров в том числе за счет работ по искусственному и содействию естественному лесовосстановлению. На данных территориях в 2020 году совокупно было высажено 5,5 млн штук сеянцев и саженцев лесных деревьев. Примерно 20% прироста приходятся на деятельность человека по возобновлению лесов, а оставшиеся 80% - на естественные процессы", - пояснили в ведомстве.

Сейчас более 46,4% территории России покрыто зелеными насаждениями. Среди самых лесистых регионов - Иркутская область (более 82% территории покрыто деревьями), Приморский край (77% территории), а также Костромская область, Коми, Пермский край и Свердловская область.

Традиционно меньше всего леса растет в Калмыкии, Москве, на Ставрополье, в Астрахани и Ростовской области, отметили в Рослесинфорге.