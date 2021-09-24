В Бурятии нашли самую древнюю стоянку человека

Ученые установили возраст стоянки древнего человека, которую обнаружили в Тункинской долине Бурятии. Как выяснилось ей не менее 33 тысяч лет.

"Гипотезу иркутских ученых о возрасте человеческой кости со стоянки недавно впервые подтвердили эксперты-палеогенетики одного из ведущих научно-исследовательских институтов Общества Макса Планка в Мюнхене. Исследования проведены с помощью радиоуглеродного анализа", - сообщили в администрации Тункинского района.

Эту новость на встрече с главой Тунки Чингисом Маншеевым и директором национального парка Тункинский Баиром Байминовым сообщил руководитель делегации археологов Иркутского государственного университета Иван Бердников.

- На стоянке найдено несколько тысяч артефактов, костей бизона, изюбря, благородного оленя, пантеры, скребки, ножи, пластины, осколки из керамики, полудрагоценных, поделочных камней из сердолика, горного хрусталя - возрастом от 33 тысяч лет и старше. То есть, люди, жившие на стоянке "Туяна" в пять-шесть раз старшее, чем фараоны Египта, - сообщил Иван Бердников.

В перспективе в Тункинском районе может появиться музейный комплекс, где представят найденные в долине артефакты. Это послужит еще одним драйвером роста турпотока в регион.

Справка "РГ"

Стоянку древнего человека ученые обнаружили в Тункинской долине на правом берегу реки Иркут в 2011 году. За это время удалось собрать внушительные коллекции ископаемой фауны, всего же набралось около десяти тысяч разных находок. Некоторым из них нет аналогов нигде в Восточной Сибири. При всем обилии артефактов ученые отмечают, что в этом месте люди не жили постоянно. Оно служило своеобразным миграционным коридором между Монголией и Байкалом.