В Хабаровском крае у браконьеров изъяли 250 кг черной икры

В Хабаровском крае у браконьеров изъяли 250 килограммов черной икры и не менее 20 килограммов мяса рыб осетровых пород. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Согласно версии следствия, трое местных жителей, действуя по предварительному сговору, незаконно добывали, перевозили и хранили рыбу особо ценных пород и рыбопродукцию.

22 сентября во время проведения оперативных мероприятий при участии УФСБ России по Хабаровскому краю и сотрудников Росгвардии мужчин задержали с поличным. Они выгружали из катера осетровых и икру.

Решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу. По уголовному делу, которое возбуждено по части 3 статьи 258.1 УК РФ, проводятся следственно-оперативные действия.