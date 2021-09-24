В Забайкалье машина насмерть сбила семилетнего ребенка

В Краснокаменске 32-летний водитель Toyota Corolla насмерть сбил семилетнего мальчика. ДТП произошло 23 сентября.

Ребенок перебегал проезжую часть в неположенном месте и попал под колеса иномарки. В результате получил тяжелые травмы. Его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось. Он скончался сегодня.

По факту ЧП полиция проводит проверку.

"Будут опрошены свидетели и очевидцы, назначена и проведена автотехническая экспертиза. После установления всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение", - сообщает УМВД по краю.

Проверку также проводит региональная прокуратура.

"Представители надзорного ведомства оценят соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения и профилактике детского травматизма", - рассказали в пресс-службе надзорного органа.