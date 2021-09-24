Во Владивостоке стартовал Тихоокеанский театральный фестиваль

Первый Международный Тихоокеанский театральный фестиваль открылся во Владивостоке. Дальневосточные зрители увидят театральные работы профессионалов из Аргентины, Армении, Грузии, Испании, России, Швейцарии, Республики Корея и Японии.

Участников мероприятия приветствовал президент РФ Владимир Путин, который отметил, что театральный смотр "укрепит статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира, обретет свои традиции и займет достойное место в международном театральном календаре".

Инициатор и вдохновитель фестиваля - худрук Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов.

- У жителей Дальнего Востока есть четко сформулированный запрос на укрепление творческих связей в рамках единого культурного пространства России. Как же до сих пор никому в голову не пришло провести там международный Тихоокеанский фестиваль. Край нашей страны, и такое стечение культурных кодов, традиций! - заявил он.

Напомним, что мероприятие должно было состояться в 2020 году, но из-за коронавируса его перенесли на нынешний. По словам организатора владивостокского фестиваля, главы Чеховского театрального фестиваля Владимира Шадрина, именно из-за COVID-19 не смогли приехать в Приморье артисты из Китая и японский театр Кабуки. Но зато по личной просьбе Шадрина "выручил" японский режиссер Сатоси Мияги. Его постановкой "Махабхара - Налачаритам" - историей любви, перенесенной из Древней Индии в Японию 10 века - и открылся Тихоокеанский театральный фестиваль.

К слову, приезд во Владивосток все-таки требовал от японских актеров некоторого мужества, считает Владимир Шадрин. Наслышанные о халатном отношении к коронавирусу местных жителей, они сегодня ходят по городу и за кулисами Приморской сцены Мариинского театра, где проходят фестивальные спектакли, подавая всем пример: строго в масках, не забывая часто дезинфицировать руки.

Всего на Тихоокеанском театральном фестивале будут показаны девять спектаклей, поставленных режиссерами девяти стран. Завершится он 9 октября.